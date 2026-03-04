Poliţist trimis în judecată pentru că a luat mită ca să aducă o femeie la un traficant de droguri aflat în arest

Un poliţist din București a fost trimis în judecată de procurori sub acuzaţia că a luat mită de la un traficant de droguri, aflat în arest preventiv, pentru a-i facilita o întâlnire intimă cu o femeie, informează Agerpres.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a anunţat miercuri că a trimis în judecată pentru luare de mită un poliţist, de 28 de ani, agent principal de poliţie şi şef de schimb în cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă nr. 2.

„Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, la începutul lunii iulie 2025, inculpatul a solicitat unei persoane aflate în stare de arest preventiv în cadrul centrului menţionat suma de 700 de lei, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu, respectiv pentru a facilita accesul unei persoane de sex feminin în incinta centrului, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului la vizită intimă.

În realizarea acestei înţelegeri, în perioada 16.07.2025 – 25.07.2025, inculpatul a primit suma de 700 de lei, în două tranşe”, susţine Parchetul într-un comunicat de presă.

Bărbatul care l-a mituit pe poliţist este acuzat de trafic de droguri şi femeia cu care s-a întâlnit este iubita lui.

Dosarul se judecă la Tribunalul Bucureşti.

