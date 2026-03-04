Trei răniți grav după ce un căruţaş băut a intrat pe contrasens şi a lovit o autoutilitară

Trei persoane au fost grav rănite după ce un căruţaş băut a intrat pe contrasens şi a lovit o autoutilitară. Accidentul a avut loc marți seară în comuna gălățeană Ghidigeni.

„La data de 3 martie 2026, în jurul orei 19.50, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Tecuci au fost sesizați, prin apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la producerea unui accident rutier în comuna Ghidigeni, județul Galați. Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din satul Talpigi, comuna Ghidigeni, în timp ce conducea un atelaj hipo pe DJ 240, în satul Slobozia Corni, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, pătrunzând pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune cu o autoutilitară condusă de un bărbat de 28 de ani, din comuna Negrilești, județul Galați. În urma impactului a rezultat rănirea conducătorului atelajului hipo, precum și a doi pasageri aflați în atelaj, în vârstă de 23 și 17 ani, toți din satul Talpigi. Persoanele rănite au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate“, a transmis IPJ Galaţi.

Căruțașul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul autoutilitarei a fost, de asemenea, testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

