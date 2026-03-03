Preţurile de referinţă la gaze în Europa au crescut marți cu peste 20%

În Europa, preţurile de referinţă la gaze au crescut marţi dimineaţa cu peste 20%, pe fondul incertitudinii cu privire la durata opririi exporturilor de la cea mai mare instalaţie de export de gaze lichefiate din lume, amplasată în Qatar, precum şi la impactul pe care îl va avea asupra aprovizionării globale cu energie, transmite agenția de știri Bloomberg, citată de Agerpres.

În jurul orei 8:25 a.m., la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, cotaţiile futures la gaze naturale erau în creştere cu 23,04%, la 54,76 euro pentru un Megawatt-oră (MWh).

Este a doua zi consecutivă cu creşteri semnificative ale cotaţiilor la gaze

Este a doua zi consecutivă cu creşteri semnificative ale cotaţiilor la gaze, în condiţiile în care ţările din Asia caută furnizori alternativi, după ce instalaţia de la Ras Laffan din Qatar a fost închisă, după ce a fost vizată de un atac iranian cu drone. Mai mulţi cumpărători solicită livrarea anticipată a transporturilor de gaze lichefiate pentru a încerca să satisfacă cererea acum, sperând că situaţia se va ameliora în curând.

Principala întrebare pe care o ridică participanţii de pe piaţă este cât va dura acest conflict? SUA a transmis mesaje contradictorii cu privire la durata războiului, preşedintele Donald Trump promiţând că va face „tot ceea ce este necesar”.

Preţurile de referinţă la gaze au crescut cu peste 60%

De la închiderea şedinţei de vineri şi până în prezent, preţurile de referinţă la gaze au crescut cu peste 60%, o volatilitate nemaiîntâlnită după criza energetică din 2022. Europa intră în ultima perioadă a iernii cu depozite de gaze golite, ceea ce ar putea intensifica concurenţa pentru aprovizionare înainte de sezonul care urmează.

Traderii pun, de asemenea, sub semnul întrebării gravitatea atacurilor asupra instalaţiei de la Ras Laffan, cea mai mare instalaţie de export de gaze lichefiate din lume, care a fost oprită completă, pentru prima dată în aproape trei decenii de funcţionare.

„Ne aşteptăm la o volatilitate substanţială a preţurilor în următoarele zile, pe măsură ce participanţii de pe piaţă evaluează impactul pierderilor de producţie asupra propriilor portofolii de aprovizionare. Cumpărătorii care vor fi cei mai agresivi în achiziţiile spot pe termen scurt vor fi probabil cei de pe pieţele din Asia-Pacific”, a declarat Ross Wyeno, director la S&P Global Energy.

Taiwanul şi Coreea de Sud, printre ţările care caută alte surse de aprovizionare cu gaze

Goana după alternative a început deja, Taiwanul şi Coreea de Sud fiind printre ţările care caută alte surse de aprovizionare cu gaze, un combustibil vital pentru producţia de electricitate. În paralel, cumpărătorii chinezi de gaze au dezvăluit că oficialii de la Beijing fac presiuni asupra Teheranului pentru a menţine Strâmtoarea Ormuz deschisă.

Analiştii Goldman Sachs Group Inc. şi-au majorat previziunile pentru preţurile gazelor în Europa pentru aprilie 2026, de la 36 de euro, până la 55 de euro pe megawatt-oră. Întrucât cea mai mare parte a gazelor lichefiate din Qatar merge în Asia, analiştii se aşteaptă ca preţurile spot asiatice să crească în linie cu preţurile europene.

Citeşte şi: NATO „salută” evoluţiile din capacitatea de descurajare nucleară a Franţei