NATO „salută” evoluţiile din capacitatea de descurajare nucleară a Franţei

Alianţa Nord-Atlantică „salută” evoluţiile din capacitatea de descurajare nucleară a Franţei anunţate de preşedintele Emmanuel Macron şi aşteaptă cu nerăbdare o cooperare mai strânsă cu Parisul pe această temă, a declarat marţi un oficial NATO.

„Descurajarea nucleară a Franţei contribuie deja la securitatea Alianţei. Salutăm iniţiativa preşedintelui Macron de a consolida în continuare descurajarea”, a declarat oficialul NATO, sub condiţia anonimatului, pentru AFP, potrivit Agerpres.

„Salutăm oportunitatea de a extinde consultările cu Franţa pe teme nucleare pentru a asigura o abordare coerentă şi coordonată”, a subliniat el.

O „descurajare avansată”, care implică opt ţări europene, dar „fără nicio partajare a deciziei finale”: Emmanuel Macron a propus luni o cooperare nucleară fără precedent pentru apărarea Europei, cu Germania ca „partener cheie”, însoţită de o dezvoltare a arsenalului francez, insistând în acelaşi timp că Franţa va rămâne suverană în utilizarea forţei.

„Partenerii noştri sunt pregătiţi”, a insistat el, menţionând opt ţări europene: Regatul Unit, Germania, Polonia, Ţările de Jos, Belgia, Grecia, Suedia şi Danemarca. Toate aceste ţări sunt membre ale NATO.

Înfiinţarea unui „grup director nuclear” comun

„Germania va fi un partener cheie în acest efort”, a subliniat Emmanuel Macron. Cele două ţări au anunţat ulterior înfiinţarea unui „grup director nuclear” comun. „Este important ca Europa să continue să îşi intensifice eforturile pentru a-şi consolida rolul în asigurarea unei posturi robuste de descurajare şi apărare a NATO”, a adăugat oficialul Alianţei.

Franţa a decis să nu se alăture Grupului de Planificare Nucleară al Alianţei, creat în 1966, dar descurajarea sa nucleară este considerată complementară celei a NATO.

