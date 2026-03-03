Iranul avertizează statele europene să nu se alăture ofensivei Israel–SUA: „Ar fi un act de război”

Ministerul de Externe al Iranului avertizează țările europene să nu ia parte la campania SUA-Israel împotriva Republicii Islamice, afirmând că acest lucru „ar fi un act de război”, relatează The Times of Israel.

„Ar fi un act de război”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al ministerului, Esmaeil Baqaei. „Orice astfel de act împotriva Iranului ar fi considerat complicitate cu agresorii.

Ar fi considerat un act de război împotriva Iranului”. Germania, Franța și Marea Britanie au declarat duminică că ar putea lua „măsuri defensive proporționale pentru a distruge capacitatea Iranului de a lansa rachete și drone la sursa lor”.

Președintele american Donald Trump a explicat luni că a autorizat intervenția din Iran pentru că regimul de la Teheran avea deja rachete „capabile să lovească Europa și bazele din zonă, iar în curând ar fi avut rachete capabile să ajungă în frumoasa Americă”.

