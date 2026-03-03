Situație îngrijorătoare în Gorj. Trei adolescente au devenit mame în 2026

Potrivit purtătorului de cuvânt al DGASPC Gorj, Minodora Sucea, pe parcursul anului trecut, 24 de fete cu vârste între 14 şi 17 ani au fost în atenţia instituţiei după ce au născut, cu două mai puţin faţă de anul 2024. Trei adolescente din Gorj au devenit mame în 2026 și au fost luate în atenția Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj. Cea mai mică dintre ele are doar 13 ani.

„În anul 2024 au intrat în atenţia DGASPC Gorj 26 de mămici minore. Patru dintre ele aveau 14 ani, alte patru aveau 15 ani, opt mămici minore aveau 16 ani şi zece aveau 17 ani. În cursul anului 2025, 24 de mame minore au intrat în atenţia DGASPC Gorj.

Două dintre aceste mame minore aveau 14 ani, patru aveau 15 ani, şapte aveau 16 ani, iar 11 mame minore aveau 17 ani. În anul 2026 au, până în prezent, trei mame minore au intrat în atenţia DGASPC Gorj. Una este în vârstă de 13 ani, iar celelalte două au 15 ani”, a declarat, pentru Agerpres, Minodora Sucea.

Toate mămicile minore din judeţul Gorj îşi cresc copiii în familie

Toate mămicile minore din judeţul Gorj îşi cresc copiii în familie, fiind monitorizate de autorităţile locale, care transmit la DGASPC Gorj rapoarte de monitorizare, semestrial, timp de un an.

În ceea ce priveşte situaţia bebeluşilor abandonaţi în spitale, reprezentantul DGASPC a transmis că în 2025 şi 2026, până în prezent, nu a fost niciun caz de abandon în spitale.

„Conform HG nr.1103/2014, dacă există un copil în situaţie de risc de părăsire în unitatea sanitară, spitalele au obligaţia să anunţe DGASPC şi autoritatea tutelară unde mămicile au domiciliul, pentru a monitoriza cazul”, a adăugat purtătorul de cuvânt al DGASPC Gorj.

Citeşte şi: Preţurile de referinţă la gaze în Europa au crescut marți cu peste 20%