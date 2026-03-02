Von der Leyen cere să se lucreze „fără încetare“ pentru a preveni „extinderea“ conflictului în Orientul Mijlociu

7.6 C
Craiova
De Magda Dragu
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat „în termenii cei mai duri“ „atacurile iresponsabile“ comise de Iran și aliații săi, inclusiv cele care au vizat o rafinărie de petrol saudită și o bază aeriană britanică din Cipru.

Șefa executivului european a cerut luni „să se lucreze fără încetare“ pentru a preveni „extinderea “conflictului în Orientul Mijlociu, relatează AFP.

Ursula von der Leyen s-a întâlnit cu comisarii europeni pentru o reuniune extraordinară

Ursula von der Leyen s-a întâlnit cu comisarii europeni pentru o reuniune extraordinară dedicată acestei probleme.

„Situația rămâne volatilă“, a subliniat ea într-o declarație adresată presei.

Președinta Comisiei Europene a afirmat, de asemenea, că moartea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, oferă „o nouă speranță poporului iranian oprimat“, precizând că ‘susține ferm dreptul acestuia de a-și determina propriul viitor’.

„Singura soluție durabilă este una diplomatică, ceea ce înseamnă o tranziție credibilă pentru Iran, încetarea definitivă a programelor sale nucleare și de rachete balistice și încetarea activităților destabilizatoare din regiune“, a subliniat ea.

