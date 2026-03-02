Franța ar putea intra în război împotriva Iranului

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a declarat că Parisul este pregătit să se alăture apărării Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite, Qatarului, Irakului, Bahrainului, Kuweitului, Omanului și Iordaniei. Ministrul francez a spus că Franța este „pregătită” să participe la apărarea țărilor din Golf și a Iordaniei împotriva Iranului, dacă va fi necesar, scrie Liberation.

Barrot și-a exprimat „sprijinul deplin și solidaritatea totală” față de Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Irak, Bahrain, Kuweit, Oman și Iordania, menționând că aceste țări au fost „țintite în mod deliberat de rachetele și dronele Gărzilor Revoluționare (iraniene)” și târâte într-un război pe care nu l-au ales. Șeful diplomației franceze s-a arătat ferm în fața presei, cu ocazia reuniunii de criză pe care o conduce la Quai d’Orsay în această dimineață de luni.

„În conformitate cu acordurile care leagă Franța de partenerii săi și cu principiul legitimei apărări colective”, a reamintit Jean-Noël Barrot, țara este „gata” să „participe” la apărarea „țărilor prietene care au fost ținta deliberate a rachetelor și dronelor Gărzii Revoluționare și antrenate într-un război pe care nu l-au ales”.

Franța, împreună cu Germania și Regatul Unit au transmis că sunt pregătite să-și apere interesele

Franța, împreună cu Germania și Regatul Unit, au transmis că sunt pregătite să-și apere interesele și pe cele ale aliaților din Golf în fața agresiunilor. Deși Franța și-a exprimat solidaritatea militară, oficialii francezi au criticat, de asemenea, lipsa de consultare prealabilă în cadrul ONU a atacurilor unilaterale americano-israeliene, subliniind necesitatea legitimității internaționale.

În a treia zi a ofensivei americano-israeliene lansate împotriva Teheranului, Republica Islamică este în continuare ținta unor atacuri masive și continuă să riposteze împotriva Israelului și țărilor din Golf. Libanul este acum, de asemenea, ținta bombardamentelor israeliene.

Citește şi: Ministrul german de externe: Germania nu se va alătura operaţiunii SUA-Israel împotriva Iranului