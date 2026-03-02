SUA își mută avioanele militare din Spania, care nu i-a permis folosirea bazelor sale pentru atacuri asupra Iranului

Cincisprezece avioane americane au părăsit bazele militare de la Rota și Moron din sudul Spaniei, după ce SUA și Israel au lansat atacuri asupra Iranului în weekend, arată hărțile publicate luni de site-ul de monitorizare a zborurilor FlightRadar24.

Ministrul spaniol de Externe, Jose Manuel Albares, a declarat că Spania nu va permite folosirea bazelor sale militare, operate în comun cu SUA, dar aflate sub suveranitatea spaniolă, pentru atacuri asupra Iranului, pe care Madridul le-a condamnat ferm.

Cel puțin șapte dintre avioane au aterizat la Ramstein Air Base, în Germania, conform FlightRadar24.

Inițial, și Marea Britanie refuzase să permită folosirea bazelor sale pentru o acțiune militară împotriva Iranului, însă duminică premierul Keir Starmer a autorizat utilizarea lor pentru „autoapărare colectivă”.

Poziția Spaniei și condamnarea fermă a atacurilor SUA-Israel în Iran de către premierul Pedro Sánchez fac din țară un caz izolat în regiune, ceea ce ar putea tensiona și mai mult relațiile cu Washingtonul.

„Bazele spaniole nu sunt folosite pentru această operațiune și nu vor fi utilizate pentru nimic care nu este inclus în acordul cu Statele Unite sau care nu respectă Carta Organizației Națiunilor Unite”, a spus Albares pentru postul spaniol Telecinco, conform sursei citate.

Ministrul Apărării, Margarita Robles, a precizat că aeronavele – majoritatea avioane cisternă pentru realimentare în aer, inclusiv Boeing KC-135 „Stratotanker” – sunt staționate permanent în Spania.

FlightRadar24 arată că nouă astfel de avioane au decolat duminică de la baza Moron spre Germania, iar două zboruri de la Rota, o bază navală cu aerodrom, au plecat spre sudul Franței. Alte patru zboruri de la Rota nu au avut traseul afișat.

Citește și: Tânăr arestat preventiv după ce a jefuit mai mulți bărbați pe care iubita sa îi „agăţase“ pe Tinder