Tânăr arestat preventiv după ce a jefuit mai mulți bărbați pe care iubita sa îi „agăţase“ pe Tinder

Un tânăr de 18 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub acuzaţia de tâlhărie calificată, după ce le-ar fi luat banii prin ameninţare mai multor bărbaţi pe care iubita sa îi „agăţa” pe platforma online de întâlniri Tinder.

Potrivit anchetei, tânăra ar fi avut un cont pe Tinder, prin intermediul căruia ar fi racolat bărbați. Ulterior, fie îi convingea să vină la locuința sa pentru raporturi sexuale contra cost, unde iubitul ei îi jefuia sub amenințarea unui cuțit și a unui pistol de jucărie, fie stabilea întâlniri în oraș, unde tânărul ar fi acționat în același mod. Femeia le-ar fi declarat anchetatorilor că ar fi fost constrânsă de partener să participe la aceste fapte, aspect care este în continuare verificat de către anchetatori.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, iar apoi arestat preventiv pentru 30 de zile. Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 17, sub supravegherea Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pentru tâlhărie calificată.

Un bărbat de 24 de ani, bătut și amenințat cu cuțitul

În noaptea de 26 spre 27 februarie, în jurul orei 00.30, polițiștii au fost sesizați că un bărbat este agresat într-un imobil din Sectorul 5. La fața locului a fost identificată victima, un bărbat de 24 de ani, care prezenta urme vizibile de violență la nivelul capului. Un echipaj medical i-a acordat îngrijiri, iar ulterior acesta a fost transportat la spital.

Din cercetări a reieșit că, în jurul orei 23.30, cu puțin timp înainte de apelul la 112, bărbatul s-ar fi deplasat la locuința unei tinere de 20 de ani pentru a întreține relații sexuale.

În imobil s-ar fi aflat și un alt bărbat, care l-ar fi amenințat cu un obiect tăietor-înțepător și l-ar fi lovit cu o armă albă, deposedându-l de 1.000 de lei și 200 de dolari.

La scurt timp după comiterea faptei, polițiștii au depistat cele două persoane implicate, tânărul de 18 ani, bănuit de agresiune și jaf, și femeia de 20 de ani, care l-ar fi chemat pe bărbat la adresă. Ambii au fost conduși la audieri.

Jafuri și amenințări cu un pistol de jucărie

În urma extinderii cercetărilor, s-a mai stabilit că tânărul de 18 ani, tot pe 27 februarie, în jurul orei 19.00, ar fi ameninţat un alt bărbat, apoi l-ar fi deposedat de 500 de lei, în timp ce se aflau la domiciliul femeii, victima fiind chemată în vederea întreţinerii de raporturi sexuale.

În seara zilei de 21 februarie, când femeia s-a întâlnit într-un parc cu un bărbat în urma unor discuţii pe o reţea de socializare, tânărul de 18 ani, având faţa acoperită, l-ar fi agresat fizic şi l-ar fi ameninţat şi pe acesta, cu un obiect tăietor-înţepător şi cu un pistol, apoi l-ar fi deposedat de 600 de lei.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie calificată.

