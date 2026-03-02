Bărbat găsit carbonizat într-un apartament

Un bărbat de aproximativ 70 de ani a fost găsit mort într-un apartament din județul Galați, în urma unui apel la 112 care anunța fum dens.

Un apel la 112 anunța duminică că dintr-un apartament din Pechea iese fum dens. La fața locului s-au deplasat de urgență două autospeciale din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Galați. La sosirea echipajelor, nu se manifesta un incendiu cu flacără deschisă, însă pompierii au constatat că iese fum din locuință.

După pătrunderea în apartament, salvatorii au identificat un bărbat de aproximativ 70 de ani, parțial carbonizat și prezentând semne incompatibile cu viața.

Cazul a rămas în atenția autorităților competente, care desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia. Ancheta este coordonată de polițiști, iar trupul bărbatului va fi supus expertizei medico-legale.

