Iranul a atacat cu rachete biroul lui Benjamin Netanyahu

De Daniela Moise
Benjamin Netanyahu Photographer: Samuel Corum/Sipa/Bloomberg

Corpul Gardienilor Revoluției din Iran a anunțat luni că a lansat tiruri cu rachete care au vizat biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu, precum și cartierul general al comandantului Forțelor aeriene israeliene, informează Agerpres.

„Biroul prim-ministrului criminal al regimului sionist (Israel) și cartierul general al comandantului Forțelor aeriene ale regimului au fost luate ca țintă“, au declarat Gardienii Revoluției într-un comunicat, citat de agenția de presă Fars, precizând că în acest atac au fost utilizate rachete Kheibar.

În același timp, armata israeliană a anunțat că a eliminat mai mulți înalți responsabili ai Ministerului iranian al Informațiilor în timpul primelor lovituri ale operațiunii „Lion’s Roar“, desfășurată pe baza unor informații considerate precise. Potrivit Tsahal, această acțiune a vizat principala instituție de informații a regimului iranian, aflat sub autoritatea directă a ghidului suprem, conform portalului i24News.

Printre cei vizați figurează Sayed Yahya Hamidi, descris ca fiind ministrul adjunct responsabil cu „afacerile israeliene“, acuzat că a orchestrat activități teroriste de-a lungul anilor împotriva unor ținte israeliene și occidentale, precum și a oponenților regimului atât în Iran, cât și în străinătate. Jalal Pour Hossein, șeful diviziei de spionaj a ministerului, ar fi fost, de asemenea, ucis. Armata israeliană susține că alți înalți oficiali au fost uciși în același atac.

