35 de curse aeriene, anulate astăzi ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu

Potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București, 35 curse aeriene către sau dinspre Israel, Dubai, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Egipt și Iordania, au fost anulate luni, ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu.

Este vorba despre 17 decolări și 18 aterizări ale unor zboruri aparținând operatorilor aerieni FlyDubai, HiSky Europe, Israir Airlines, Qatar Airways, TAROM și Wizz Air Malta, potrivit Agerpres.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a recomandat cetățenilor români care au planificate călătorii către statul Israel sau statele limitrofe direct afectate de conflict să anuleze sau să reprogrameze aceste deplasări pentru o dată ulterioară.

Israelul și Statele Unite au lansat atacuri împotriva Iranului

Sâmbătă dimineața, Israelul și Statele Unite au lansat atacuri împotriva Iranului, fiind anunțate explozii în Teheran și alte orașe, precum Tabriz (nord-vest) și Isfahan (centru). Iranul a răspuns cu lansarea de rachete și drone împotriva bazelor militare americane din Bahrain, Qatar și Emiratele Arabe Unite și a centrelor militare de pe teritoriul israelian, potrivit EFE.

