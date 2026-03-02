Şeful securităţii naţionale de la Teheran spune că Iranul nu va negocia cu SUA

Secretarul Consiliului Naţional de Securitate al Iranului, Ali Larijani, a anunţat, luni, că Iranul nu va negocia cu SUA, dezminţind astfel informaţii vehiculate de presă.

„Nu vom negocia cu Statele Unite”, a scris Larijani pe X.

El a explicat şi de ce a făcut precizarea, postând o informaţie apărută în presă: “Wall Street Journal: Iniţiativa lui Larijani de a relua negocierile cu Washingtonul a fost prezentată prin intermediari din Sultanatul Oman”, potrivit news.ro.

Larijani a fost un loialist şi consilier al liderului suprem ucis al ţării, ayatollahul Ali Khamenei.

Donald Trump a declarat anterior că noua conducere a Iranului dorea să discute cu el şi că el a fost de acord, potrivit unui interviu acordat revistei Atlantic, potrivit news.ro.

„Ei vor să discute, iar eu am fost de acord să discut, aşa că voi discuta cu ei”, a spus preşedintele SUA. „Ar fi trebuit să o facă mai devreme.”

Citeşte şi: Britanicii, consultați pentru interzicerea accesului minorilor sub 16 ani la rețele sociale