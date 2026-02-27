Universitatea din Craiova câștigă trei proiecte majore de cercetare cu finanțare europeană de milioane de euro

Inovație, inteligență artificială și tehnologii de ultimă generație dezvoltate chiar la Craiova. Universitatea din Craiova lansează oficial trei proiecte strategice care vor transforma cercetarea regională și colaborarea cu mediul economic.

Conferința oficială de lansare va avea loc luni, 2 martie, ora 13:00, în sala 420 – sediul central, Str. A.I. Cuza nr. 13

Evenimentul marchează startul a trei proiecte finanțate prin Programul Regiunea Sud-Vest Oltenia 2021–2027, dedicate infrastructurilor de cercetare, inovare și transfer tehnologic în colaborare cu IMM-urile.

Proiectul 1: Realitate augmentată și asistent virtual – SIMIRA

💶 Valoare: peste 2,6 milioane euro

Proiectul SIMIRA dezvoltă o platformă digitală inovatoare care combină:

realitate augmentată (AR),

ochelari inteligenți,

interacțiune prin voce și gesturi,

asistent virtual și fotogrametrie 3D.

Va fi creat un laborator CDI complet echipat pentru dezvoltarea tehnologiilor AR și AI, capabil să susțină colaborarea la distanță și procese industriale mai eficiente.

Proiectul 2: Hub de inteligență artificială pentru medicină

💶 Valoare: 2,7 milioane euro

Universitatea va construi o infrastructură avansată de cercetare în inteligență artificială, dotată cu:

server de înaltă performanță,

37 stații de lucru specializate.

Sistemul AI va analiza date medicale și va calcula riscuri pentru:

anomalii fetale

afecțiuni gastro-intestinale

boli cardiologice

Platforma va folosi Explainable AI, oferind medicilor explicații clare privind rezultatele analizelor.

Proiectul 3: Inteligență artificială pentru siguranța vehiculelor

💶 Valoare: aproximativ 1,8 milioane euro

Cercetătorii craioveni vor dezvolta un instrument AI capabil să:

detecteze erori ale calculatoarelor de bord încă din faza de proiectare,

automatizeze analizele de siguranță funcțională conform standardului ISO 26262,

reducă timpul și costurile din industria automotive.

Craiova devine pol regional de inovare

Prin aceste investiții majore, Universitatea din Craiova își consolidează rolul de centru regional de excelență în cercetarea aplicată, conectând mediul academic, companiile și tehnologiile viitorului.

