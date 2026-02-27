Piedone, angajat consilier personal al primarului din Sectorul 4, deși are interdicție de a ocupa funcții publice

Cristian Popescu Piedone, fost primar al Sectorului 4 până la tragedia de la Colectiv, și apoi primar al Sectorului 5, se întoarce în administrația locală. Acesta ar urma să fie angajat de actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță, pe un post de consilier personal.

Această angajare se produce în anul 2026, cu toate că Piedone are interdicție să ocupe funcții publice până în anul 2028, informa joi Europa FM.

În calitate de consilier al lui Băluță, Piedone ar urma să se ocupe de relația primarului Sectorului 4 cu primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

După cum se știe, Ciucu și Băluță au fost contracandidați în cursa pentru Primăria Capitalei, în decembrie 2025, iar în acea campanie Piedone anunța că-l susține pe Băluță. După ce funcția de primar general a fost câștigată de Ciucu, relația lui cu Băluță a devenit tot mai tensionată, întrucât primarul de sector l-a acuzat pe primarul general că nu știe să gestioneze problemele Capitalei – mai ales cea a termoficării.

Consilier personal al fostului său viceprimar

În calitate de consilier personal al primarului, Piedone ar primi un salariu, plătit din bani publici, care ar putea ajunge la 75% din salariul primarului, aproximativ 13.000 de lei pe lună, susține Europa FM.

Cristian Popescu Piedone are interdicție să ocupe funcții publice până în 2028, conform unei decizii pe care a emis-o Agenția Națională de Integritate (ANI). Piedone a declarat, pentru ziarul Gândul, că funcția actuală, de consilier personal, nu este funcție publică, ci una mai degrabă politică.

În urmă cu foarte mulți ani, Băluță a fost viceprimarul lui Piedone la Primăria Sectorului 4.

Într-un mesaj recent pe Facebook, fostul primar de la Sectorul 5, care aspira și la primăria Capitalei, l-a criticat dur pe Ciprian Ciucu într-o postare pe facebook: „Cristian Popescu Piedone – coșmarul tău”.

