Guvernul Bolojan se reunește azi pentru a discuta mai multe acte normative

Miniștrii Guvernului Bolojan se reunesc vineri pentru a discuta mai multe acte normative. Vor fi analizate modificări în domeniul fiscal-bugetar, stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuința de serviciu, precum și al cheltuielilor de cazare și deplasare ale prefecților și subprefecților pentru acest an. Un alt subiect vor fi măsurile de promovare a producerii de biometan.

Proiectul de ordonanță de urgență care modifică și completează unele acte normative în materie fiscal-bugetară prevede măsuri pentru reducerea riscului privind neplata accizelor și TVA datorate bugetului de stat de către operatorii economici care desfășoară activități în domeniul comercializării produselor accizabile, cu preponderență produse energetice.

Actul normativ menționează, printre altele, că vor fi stabilite, prin ordin comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al președintelui Autorității Vamale Române, condițiile pentru obținerea atestatului de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice, tutun prelucrat și produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat, păcură și biocombustibili.

Reguli noi pentru producerea de biometan

Un alt proiect de ordonanță de urgență modifică și completează unele acte normative în domeniul energiei, în vederea promovării producerii de biometan, stabilind măsuri legislative care să faciliteze producerea, injectarea, transportul și comercializarea acestuia. Sunt prevăzute obligațiile și drepturile producătorilor de biometan, precum și responsabilitățile tehnice și financiare aferente injectării biometanului în sistemele de transport și distribuție a gazelor naturale, comercializării acestuia, accesului și racordării la rețelele de gaze naturale, precum și relația operațională cu operatorii de sistem, în concordanță cu particularitățile acestei activități.

Guvernul va discuta și un proiect de hotărâre care prevede suplimentarea sumei alocate pentru despăgubirea proprietarilor imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național pentru menținerea și dezvoltarea capacității la cariera Tismana I, județul Gorj, la 5.000.000 tone/an lignit.

Executivul intenționează, de asemenea, să modifice hotărârea privind încadrarea în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice.

Plafon maxim pentru cheltuielile prefecturilor

Conform unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi, în anul 2026, pentru fiecare funcție de prefect, respectiv de subprefect, plafonul maxim al cheltuielilor pentru locuința de serviciu, cazare și deplasarea dus-întors între municipiul în care își are sediul instituția prefectului și localitatea de domiciliu va fi de 18.000 lei anual, respectiv 1.500 lei lunar. În situația în care chiria stabilită prin contract depășește plafonul maxim, suma decontată nu va putea depăși valoarea acestuia.

Pe agenda Guvernului se mai află eliberări și/sau numiri de prefecți și subprefecți, precum și declararea unui teren ca bun de interes public național, înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea sa în administrarea Teatrului Național ‘Marin Sorescu’ din Craiova.

Executivul va discuta și un memorandum privind Programul legislativ al Guvernului pentru anul 2026.

