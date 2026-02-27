-0.5 C
O mașină în care se aflau un copil și doi adulți a luat foc în trafic

De Daniela Moise

O mașină în care se aflau doi adulți și un minor a luat foc în trafic, la ieșire din Reșița spre Caransebeș, în județul Caraș-Severin.

„În urmă cu puțin timp, prin apel la numărul unic de urgență 112, am fost solicitați să intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, la ieșire din Reșița spre Caransebeș. La fața locului s-a deplasat de urgență o autospecială de stingere cu apă și spumă, încadrată cu un echipaj format din patru militari”, a transmis joi seară ISU Timiș.

Potrivit sursei citate, în autoturism se aflau doi adulți și un minor, care s-au autoevacuat în siguranță înainte de sosirea forțelor de intervenție.

Incendiul a fost localizat și lichidat în scurt timp, fără a se înregistra victime.

