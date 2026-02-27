Ministerul Transporturilor preia mai multe trenuri și locomotive de epocă pentru a le restaura și reintroduce în circuitul turistic

Mai multe trenuri și locomotive de epocă, printre care și Trenul Regal, vor fi preluate de Ministerul Transporturilor, restaurate și reintroduse în circuitul turistic.

Trenul Călugăreni este cel mai vechi din România. A fost construit la o uzină din Manchester. A circulat pe prima cale ferată din țară, pe ruta București Filaret-Giurgiu. Astăzi e parte din patrimoniul național, fiind clasat în categoria Tezaur, împreună cu alte 23 de vagoane și 15 locomotive de epocă, care aşteaptă să fie salvate de la degradare.

Trenurile Călugăreni, Moldovița și Trenul Regal sunt administrate de Societatea Feroviară de Turism, companie a Ministerului Transporturilor aflată în faliment. Ministerul s-a hotărât să le preia gratuit, sub formă de donație, pentru a putea fi reabilitate și integrate în circuitul turistic al țării.

Patrimoniul Colecției Publice de Istorie Feroviară include 37 de locomotive cu abur, care se află în diferite depouri din țară, dar și alte exponate aflate la Muzeul Istoriei Feroviare Române din Capitală.

