Bolojan: Îmbunătățirea serviciilor consulare rămâne o prioritate pentru Guvern

Premierul Ilie Bolojan, aflat într-o vizită la Bruxelles, a anunțat joi, 26 februarie, că în Germania și în Franța vor fi deschise noi consulate ale României.

„Vom insista pentru deschiderea noilor consulate din Germania și din Franța, a căror deschidere a fost întârziată în acești ani”, a precizat șeful Executivului, potrivit Agerpres.

Bolojan nu a indicat data exactă când vor fi deschise consulatele și nici în ce orașe vor funcționa. Pe de altă parte, premierul a precizat că unul dintre obiectivele sale va fi scurtarea timpilor de programare pentru solicitanții români care se adresează consulatelor.

Îmbunătățirea activității diplomatice și consulare

Îmbunătățirea activității diplomatice și consulare se va realiza și prin „prezența consulilor, a angajaților diplomatici la toate evenimentele și la bisericile românești care sunt deschise sâmbăta și duminica”, a precizat șeful Executivului.

Premierul Bolojan a făcut aceste declarații de presă după ce a făcut o vizită neanunțată la Consulatul României din Bruxelles. După vizită, premierul a sugerat că este mulțumit de modul cum funcționează această instituție.

Conform legii, numirea și revocarea consulilor României este un atribut al primului-ministru. În schimb, numirea și revocarea ambasadorilor este un atribut al președintelui României.

