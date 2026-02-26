Aproape 9 miliarde de ambalaje au fost reciclate în România prin Sistemul RetuRO

Peste 8,9 miliarde de ambalaje au fost colectate de la lansarea Sistemului de Garanţie-Returnare în România, în timp ce la reciclatori au ajuns peste 647.000 de tone de materiale, a anunțat, miercuri, RetuRO, administratorul Sistemului de Garanţie-Returnare, potrivit Agerpres.

Datele aferente primei luni a anului confirmă consolidarea procesului de colectare, într-un context în care volumul ambalajelor returnate îl poate depăşi pe cel al ambalajelor introduse pe piaţă în aceeaşi perioadă, pe fondul returnării produselor achiziţionate anterior.

Astfel, în luna ianuarie 2026 au fost colectate aproximativ 356 de milioane de ambalaje, comparativ cu circa 330 de milioane puse pe piaţă, ceea ce a condus la o rată de returnare de aproximativ 108%.

Un astfel de rezultat reprezintă o variaţie sezonieră obişnuită, determinată de decalajul dintre momentul achiziţiei şi cel al returnării ambalajelor, a precizat RetuRO.

„Sistemul de Garanţie-Returnare continuă să sprijine tranziţia României către o economie circulară, mobilizând milioane de români să adopte un comportament responsabil faţă de mediu”, a transmis RetuRO.

Ce este RetuRO

RetuRO Sistem Garanţie Returnare S.A. (www.returosgr.ro) este o companie ce funcţionează pe principiul not for profit – ceea ce înseamnă că eventualul profit realizat de companie în urma colectării de ambalaje de băuturi va fi reinvestit, exclusiv, în dezvoltarea SGR.

Compania a fost creată de un consorţiu de trei acţionari privaţi: Asociaţia Berarii României pentru Mediu (30%), Asociaţia Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%) şi Asociaţia Retailerilor pentru Mediu (20%) şi un acţionar public, statul român, prin autoritatea centrală de mediu, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (20%).

RetuRO, administratorul SGR, funcţionează cu finanţare exclusiv privată şi are rolul de a asigura transparenţa asupra cantităţilor de ambalaje pentru băuturi puse pe piaţă şi returnate de consumatori, contribuind la dezvoltarea durabilă a României, prin gestionarea responsabilă a deşeurilor de ambalaje, în vederea atingerii ţintelor de reciclare impuse României de către Uniunea Europeană.

