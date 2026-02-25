Vâlcea: O fată de 11 ani, diagnosticată cu gripă, a murit la scurt timp după ce a ajuns la UPU

7.9 C
De Magda Dragu
O fetiță în vârstă de 11 ani, diagnosticată cu gripă, a decedat miercuri la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Vâlcea. 
Potrivit reprezentanţilor unităţii spitaliceşti, fata a fost adusă la UPU Pediatrie de către părinţi în stare foarte gravă şi a intrat în stop cardio-respirator, relatează Agerpres.

„A venit în şoc în urma unui episod de viroză respiratorie cu gripă A. La scurt timp după prezentarea în UPU, vreo două-trei minute, a făcut stop cardio-respirator şi a fost trimisă la Terapie Intensivă unde s-a început resuscitarea. După aproape o oră şi patruzeci de minute, timp în care a mai făcut încă două stopuri succesive, medicii au fost nevoiţi să declare decesul”, a declarat, pentru şeful UPU Vâlcea, dr. Florin Nicolae.

Medicii bănuiesc că fetiţa ar fi făcut miocardită în urma infecţiei virale, ea fiind diagnosticată în urmă cu cinci zile, tot la UPU Pediatrie, cu gripă de tip A.

Cauza exactă a decesului acesteia urmează însă să fie stabilită în urma autopsiei.

