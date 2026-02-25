7.9 C
Craiova
miercuri, 25 februarie, 2026
Gorj: Dosar penal pentru un bărbat după ce a fost depistat la volan cu o alcoolemie ridicată

De Magda Dragu
Dosar penal pentru un bărbat din comuna Slivileşti după ce a fost depistat la volan cu o alcoolemie ridicată. Avea valori ale alcoolului în sânge cuprinse între 1,68-1,79 mg/l.

„La data de 25.02.2026, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului, ca urmare a identificării în trafic, la data de 24.02.2026, a unui bărbat de 53 de ani, din comuna Slivilești, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Minerului, din Motru, iar cu ocazia controlului acesta a refuzat testarea cu aparatul etilotest, fiindu-i prelevate mostre biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. Rezultatul expertizării mostrelor biologice a indicat valori de 1,68-1,79 mg/l alcool în sânge”, a transmis IPJ Gorj.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia.

Contactați-ne: [email protected]

