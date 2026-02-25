Premierul: Ordonanţa privind reforma în administraţie a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare

Premierul Ilie Bolojan transmite, miercuri, că Ordonanţa privind reforma în administraţie a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare.

”Ordonanţa privind reforma în administraţie a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare. Înainte de a pleca la Bruxelles, am semnat cele două ordonanţe adoptate în şedinţa de Guvern de ieri seară: reforma administraţiei publice şi cea privind relansarea economică”, scrie premierul pe Facebook.

”Prin prima ordonanţă vom reduce risipa în administraţie, vom avea o administraţie mai eficientă, mutăm deciziile mai aproape de oameni”, spune premierul, conform news.ro.

El arată că, prin a doua ordonanţă, privind redresarea economică, cresc producţia internă, susţin exportul şi investiţiile strategice şi relansează creşterea economică.

Prevederile cuprinse în cele două acte normative respectă Constituţia

Premierul Ilie Bolojan declara, marţi, că prevederile cuprinse în cele două acte normative privind reforma administraţiei şi pachetul de relansare economică, aprobate de Guvern, marţi, respectă Constituţia şi a precizat că acestea au fost adoptate fără niciun fel de observaţii şi au existat avize favorabile de la toate ministerele.

