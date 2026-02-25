Ro-Alert: risc de cădere a unor obiecte din spaţiul aerian în județul Tulcea

Populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit, miercuri seara, în jurul orei 18.15, un mesaj Ro-Alert, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina. Un localnic susține că a văzut odronă care ar fi survolat deasupra localității Chilia Veche. În clipul trimis redacției, se aud tirurile de pe teritoriul ucrainean.

În mesaj, oamenii sunt avertizaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, iar autorităţile le recomandă să-şi păstreze calmul şi să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecţie civilă, transmite Agerpres.

„În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute”, se specifică în mesajul Ro-Alert.

