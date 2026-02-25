Administrația Trump, dată în judecată pentru politica sa de vaccinare redusă a copiilor

Cincisprezece state democrate au anunțat marți că vor intenta procese împotriva administrației Trump pentru a contesta reducerea numărului de vaccinuri recomandate copiilor, pe care o critică drept contrară științei, informează Agerpres.

Odată cu această reformă adoptată de secretarul sănătății Robert Kennedy Jr., sceptic în privința vaccinurilor, șapte vaccinuri recomandate anterior tuturor copiilor americani sunt acum recomandate doar celor cu risc deosebit de ridicat.

Este vorba despre vaccinurile împotriva gripei, hepatitei A și B, Covid-19, meningococului (care provoacă meningită), virusului sincițial respirator (VSR) și rotavirusului care provoacă gastroenterită.

Secretarul sănătății și administrația sa „sfidează decenii de cercetare științifică, ignoră experți medicali credibili și riscă să suprasolicite resursele statelor și să îi îmbolnăvească și mai tare pe copiii americani“, a denunțat într-o conferință de presă procurorul general al Californiei, Rob Bonta, care conduce această procedură în colaborare cu omologul său din Arizona, Kris Mayes.

