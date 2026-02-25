Patru persoane, înjunghiate mortal în fața unei case, în SUA

Patru persoane au fost înjunghiate mortal marți în fața unei case dintr-o mică localitate de lângă Tacoma, în statul american Washington. Presupusul atacator, care ar fi avut ordin de restricție, a fost ucis de poliție, informează Foxnews.

Mai mulți martori au semnalat la ora 09.30 un bărbat care ataca cu cuțitul oameni în fața unei case, în timp ce poliția se îndrepta deja spre locul incidentului după ce, puțin după ora 8.45 dimineața, fusese chemată în legătură cu un bărbat care a intrat într-o casă din Purdy încălcând un ordin de restricție, a scris biroul șerifului din comitatul Pierce pe rețelele sociale.

Biroul Șerifului a confirmat că patru victime adulte au fost ucise în Purdy, împreună cu un suspect de sex masculin în vârstă de 32 de ani, care nu a fost identificat public.

Trei dintre victime au murit pe loc, iar o a patra a fost declarată decedată la spital, a relatat publicația. Suspectul a fost împușcat de adjuncții care au intervenit și a fost declarat mort la fața locului.

Purdy este o mică comunitate pe malul apei, lângă Gig Harbor, în vestul statului Washington. Este la aproximativ o oră sud-vest de Seattle și la aproximativ 20 de minute nord-vest de Tacoma.

