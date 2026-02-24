7.8 C
Craiova
joi, 26 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateFemeie reținută de polițiști după ce și-a bătut nora și cuscra

Femeie reținută de polițiști după ce și-a bătut nora și cuscra

De Daniela Moise

O femeie dintr-o comună din județul Teleorman a fost reținută pentru violență în familie, fiind acuzată că și-a bătut și nora și cuscra.

Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Roșiori de Vede fac cercetări față de o femeie, pentru violență în familie.

Potrivit polițiștilor, luni, 23 februarie, în timp ce se afla la locuința sa din comuna Vedea, județul Teleorman, o femeie le-ar fi agresat fizic, atât pe nora sa, cât și pe mama nurorii sale.

Împotriva femeii a fost emis ordin de protecție provizoriu, precizează polițiștii.

În urma administrării probelor, femeia a fost reținută.

Citește și: Nicuşor Dan: Ucraina luptă pentru noi toţi, cu un curaj şi o rezistenţă admirabile. România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA