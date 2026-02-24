Femeie reținută de polițiști după ce și-a bătut nora și cuscra

O femeie dintr-o comună din județul Teleorman a fost reținută pentru violență în familie, fiind acuzată că și-a bătut și nora și cuscra.

Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Roșiori de Vede fac cercetări față de o femeie, pentru violență în familie.

Potrivit polițiștilor, luni, 23 februarie, în timp ce se afla la locuința sa din comuna Vedea, județul Teleorman, o femeie le-ar fi agresat fizic, atât pe nora sa, cât și pe mama nurorii sale.

Împotriva femeii a fost emis ordin de protecție provizoriu, precizează polițiștii.

În urma administrării probelor, femeia a fost reținută.

