Dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizaţi Călin Georgescu și Horațiu Potra, o nouă amânare

Curtea de Apel București a decis, luni, o nouă amânare în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi nepotul acestuia, precum şi alți apropiați sunt acuzaţi de acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

La termenul din 22 decembrie 2025, judecătorul de cameră preliminară a încuviinţat cererea formulată de Horaţiu Potra privind depunerea la dosar a unui stick de memorie care conţine două înregistrări video şi a dispus citarea unui martor-asistent la percheziţia din 26 februarie 2025 de la locuinţa din Mediaş a lui Potra, potrivit digi24.ro.

La termenul din 11 februarie, Curtea de Apel Bucureşti a amânat cauza pentru luni, 23 februarie. În timpul şedinţei de luni, lui Horaţiu Potra i s-a făcut rău în sala de judecată, iar magistrații au decis suspendarea ședinței pentru câteva momente și solicitarea unei ambulanțe.

Instanța a stabilit un nou termen

Instanța a stabilit un nou termen, pe 9 martie, în dosarul în care sunt vizați Călin Georgescu și Horațiu Potra. „Stabileste termen de pronuntare asupra cererilor si exceptiilor formulate in procedura de camera preliminara, conform art. 405 alin. 2 c.p.p., la data de 09.03.2026”, potrivit portalului instanțelor.

