Ministrul Finanțelor anunţă că statul român se împrumută mai ieftin ca niciodată în ultimii doi ani

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, anunță că, în acest moment, dobânzile la împrumuturile statului în lei, pe termen lung, au scăzut în jurul valorii de 6,30 la sută. Acest nivel reprezintă „cel mai mic cost de finanțare din ultimii doi ani”, precizează ministrul Nazare într-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 23 februarie 2026.

„Un indicator important pentru stabilitatea economică a României este costul la care statul se împrumută pe termen lung. (…) Concret, dacă statul se împrumută anul trecut la 8,35% acum, prin coborârea la pragul de 6,30%, pentru fiecare miliard de lei împrumutat economisim aproximativ 20 de milioane de lei pe an. La volumele mari de finanțare ale statului, aceste diferențe se traduc în economii consistente pentru buget, pe care le folosim pentru alte cheltuieli prioritare”, explică ministrul.

Potrivit acestuia, în total, în anul 2025, cheltuielile cu dobânzile au însumat aproximativ 50,5 miliarde de lei.

„Astăzi, scăderea dobânzilor este un indicator clar că direcția în care mergem este cea corectă”, subliniază Alexandru Nazare.

