Ce modificări a decis coaliția în privinţa taxelor şi impozitelor locale

De Magda Dragu
Pentru locuințele mai vechi de 50 de ani vor fi reintroduse de Guvern reducerile la impozitele și taxele locale, majorate semnificativ de la 1 ianuarie 2026.

De asemenea, va exista o reducere de 50% la impozitele pentru prima locuință și prima mașină pentru „persoanele cu handicap grav și accentuat”. Deciziile au fost luate luni de liderii Coaliției de guvernare, potrivit hotnews.ro.

Guvernul a anunțat că liderii Coaliției au convenit în ședința de luni introducerea unor reduceri a impozitelor pentru casele vechi, astfel:

  • a) Cota de reducere destinată impozitului pentru clădiri mai vechi de 100 de ani – aceasta va fi de 25%
  • b) Cota de reducere destinată impozitului pe clădiri între 50 și 100 de ani – aceasta va fi de 15%.

Va exista și o reducere de 50% la impozitele pentru prima locuință și prima mașină pentru „persoanele cu handicap grav și accentuat”. 

„Persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50%, iar persoanele cu handicap accentuat vor beneficia de o reducere de 25%, dar cu introducerea unor plafoane valorice”, a anunțat Guvernul.

Totodată, Ministerul Finanțelor a fost mandatat să realizeze textul de lege astfel încât să poată fi făcute regularizările pentru cei care au plătit deja.

