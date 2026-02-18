Olt: Trafic rutier restricționat pe DJ 643, în comuna Voineasa, din cauza creșterii debitului râului Olteț

Circulația autovehiculelor a fost restricționată total astăzi, începând cu ora 19.00, pe DJ 643, în comuna Voineasa, sat Blaj, în zona unui pod peste un afluent al râului Olteț, aflat în proces de reabilitare.

Măsura a fost dispusă întrucât traficul rutier din zonă a fost afectat de debitul crescut al râului, existând riscul producerii unor evenimente nedorite.

Pentru siguranța participanților la trafic, au fost amplasate indicatoare de semnalizare rutieră la ambele capete ale sectorului de drum afectat. De asemenea, polițiștii se află în zonă pentru verificare, informarea conducătorilor auto și dispunerea măsurilor legale ce se impun.

Polițiștii recomandă conducătorilor auto să respecte semnalizarea temporară instituită și indicațiile polițiștilor aflați la fața locului, să manifeste prudență și să opteze pentru rute alternative.

Restricțiile vor fi menținute până la remedierea situației!

Citește și: Șofer căutat după ce a lovit cu mașina un polițist local care încerca să-l legitimeze și a fugit