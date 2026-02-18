Șofer căutat după ce a lovit cu mașina un polițist local care încerca să-l legitimeze și a fugit

Un polițist local a fost lovit cu mașina, după ce i-a cerut unui șofer de transport alternativ să se legitimeze. Conducătorul auto a refuzat, a pornit autoturismul și l-a acroșat pe agent, apoi a fugit de la fața locului. Acum este căutat de polițiști.

Accidentul a avut loc, miercuri, în Piața Unirii din municipiul Cluj-Napoca.

”Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un bărbat de 51 de ani, în calitate de polițist local, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ar fi solicitat unui conducător auto, care efectua transport alternativ de persoane și se afla oprit pe partea carosabilă, legitimarea acestuia. Conducătorul auto ar fi refuzat cele solicitate, punându-se în mișcare și acroșându-l pe acesta, ulterior părăsind locul faptei”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Cluj.

Ca urmare, bărbatul de 51 de ani a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

În continuare, polițiștii fac cercetări pentru a-l identifica și prinde pe șofer.

