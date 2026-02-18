Ministrul de Externe: „România nu este doar un beneficiar de securitate, ci un hub de expertiză cibernetică“

Oana Ţoiu, ministrul Afacerilor Externe, a declarat marţi, la întâlnirea cu coordonatorul special NATO pentru ameninţări hibride, Jean Charles Ellermann-Kingombe, că „România nu este doar un beneficiar de securitate, ci un hub de expertiză cibernetică care poate oferi soluţii întregii Alianţe”, transmite Agerpres.

Asistentul Secretarului General NATO pentru domeniul cibernetic şi transformare digitală, Coordonator special pentru ameninţări hibride, Jean Charles Ellermann-Kingombe, efectuează o vizită în România, potrivit unui comunicat de presă transmis de Ministerul Afacerilor Externe,

În cadrul discuţiei au fost abordate „ameninţările hibride şi cibernetice ale Federaţiei Ruse la adresa Aliaţilor NATO şi a partenerilor like-minded, cu accent pe cele din regiunea Mării Negre”, menţionează comunicatul MAE. Ministrul Oana Ţoiu a subliniat importanţa acordată de România contracarării ameninţărilor hibride şi cibernetice ale Federaţiei Ruse şi necesitatea intensificării cooperării statelor Aliate, în vederea contracarării acestor ameninţări.

„România nu este doar un beneficiar de securitate, ci un hub de expertiză cibernetică pregătit să ofere soluţii şi lecţii învăţate întregii Alianţe. Găzduirea la Bucureşti a Centrului European de Competenţe în Securitate Cibernetică (ECCC) confirmă rolul nostru strategic în acest domeniu.

Experienţa noastră directă în gestionarea atacurilor hibride ne oferă un avantaj în dezvoltarea unor mecanisme de răspuns rapid şi eficient, esenţiale pentru rezilienţa colectivă a NATO în faţa noilor ameninţări cibernetice”, a declarat ministrul Oana Ţoiu, potrivit comunicatului menţionat.

Rrezultatele trilateralei România-Republica Moldova-Ucraina

În contextul discuţiilor despre consolidarea capacităţilor de apărare digitală, Oana Ţoiu a evidenţiat şi rezultatele trilateralei România-Republica Moldova-Ucraina, desfăşurate recent la Munchen.

În cadrul acestui format, a fost anunţată constituirea Triplei Alianţe Cibernetice, un parteneriat strategic menit să unifice resursele celor trei state pentru a asigura protecţia infrastructurilor critice şi a proceselor democratice împotriva ingerinţelor străine, mai arată sursa citată.

