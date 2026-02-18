Reforma pensiilor magistraților ajunge pentru a șasea oară pe masa CCR

Curtea Constituţională a României (CCR) urmează să dezbată miercuri sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor.

Tot miercuri, instanţa constituţională s-ar putea pronunţa şi asupra cererii primite de la Instanţa supremă prin care se solicită sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu o întrebare preliminară în legătură cu proiectul Guvernului de modificare a pensiilor speciale ale magistraţilor, conform stirileprotv.ro.

Înalta Curte consideră că măsurile din proiectul Guvernului „pot conduce la un tratament discriminatoriu al magistraţilor în raport cu alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu”.

Decizia asupra proiectului a fost amânată până acum de cinci ori.