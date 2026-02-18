Ilie Bolojan: Vom crește vârsta de pensionare și la MAI, MApN și serviciile secrete

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, la Digi24, că reforma pensiilor speciale va continua cu pensiile din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, vizând în primul creșterea vârstei de pensionare. De asemenea, intenționează să reglementeze și posibilitatea cumulului pensiei cu salariul.

Referindu-se la decizia CCR prin care a fost declarată constituțional proiectul de lege care reglementează sistemul de pensii ale magistraților, primul-ministru a spus că Guvernul va continua dialogul cu Comisia Europeană, astfel încât să nu fie pierduți cei 231 de milioane de euro, reținuți din granturile pe care România trebuia să le primească.

Chiar dacă România nu a respectat termenul de 28 noiembrie 2025 pentru reforma pensiilor speciale, Bolojan speră că fondurile pentru jalonul 215 din PNRR să nu fie pierdute.

Întrebat când am putea avea un răspuns clar de la Bruxelles, Bolojan a răspuns: „Acest lucru ar putea să se întâmple în două – trei săptămâni, după ce ar apărea legea în Monitorul Oficial. Estimez că pe finalul lunii februarie, începutul lunii martie…”.

Vârstă diferențiată de pensionare

El a anunțat că guvernul va elabora în luna martie și proiecte de lege care să crească vârsta de pensionare și pentru celelalte categorii de pensii speciale, referindu-se la pensiile militare, din cadrul MAI, MApN și al serviciilor secrete.

„Consider că pentru toate sistemele în care se permite pensionarea la o vârstă precum 51-52 de ani, acolo unde pensia este cât ultimul salariu trebuie corectate lucrurile nu doar din punctul de vedere al inechităților evidente și care au generat o nemulțumire justificată, ci și din punctul de vedere al sustenabilității sistemului de pensii și al unei economii sănătoase. Dacă nu crește vârsta de pensionare, vom fi în situația în care nu vom avea cu cine să-i înlocuim”, a spus Bolojan.

Totuși, el a nuanțat modul în care se va face pensionarea la militari. El a dat exemplul unor categorii care, din cauza efortului presupus de condițiile dificile de muncă, vor beneficia în continuare de o pensionare mai rapidă. În schimb, alte categorii vor lucra „fără probleme” până la 65 de ani.

„Sistemele vor fi discutate cu specialiștii din ministere. Fiecare an în condiții dificile ar trebui bonificat suplimentar, dar nu mă pot pronunța pe spețe de detaliu. Este nevoie de o perioadă tranzitorie pentru a nu avea șocuri în sistem, dar asta este direcția”, a precizat șeful Executivului.

Va fi reglementată și posibilitatea cumulării pensiei cu salariul pentru categoriile menționate

Totodată, va fi reglementată și posibilitatea cumulării pensiei cu salariul pentru categoriile menționate.

„Avem proiectul pregătit și în zilele următoare îl veți vedea adoptat de Guvern. După modelul aplicat la magistrați, în condițiile în care un magistrat lucrează după ce s-a pensionat, nu mai poate beneficia integral de pensie, ci doar de 15% din valoarea pensiei. Dacă este valabil actualul sistem pentru magistrați, s-ar prezuma că este valabil și pentru celelalte categorii”, a explicat premierul.

