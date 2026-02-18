Mehedinți: Șofer bulgar, mort după ce autocisterna sa s-a ciocnit cu un TIR

Un șofer de naționalitate bulgară și-a pierdut viața în această după-amiază, într-un accident petrecut pe DN 56A, la km 37+400, în comuna mehedințeană Punghina.

Stația de Pompieri Vânju Mare si Detașamentul Drobeta Turnu Severin au intervenit la accidentul rutier.

TIR-ul s-a răsturnat în urma impactului.

Cisterna era goală. Șoferul bulgar care o conducea și-a pierdut viața.

Traficul rutier este blocat pe ambele sensuri.

Știre în curs de actualizare

