Avertisment BNR: Postări deepfake cu Mugur Isărescu promovează investiții false

De Mariana BUTNARIU

În ultimele zile, în mediul online au apărut postări de tip deepfake care îl implică pe guvernatorul Banca Națională a României, Mugur Isărescu.

Conținutul falsifică identitatea vizuală a publicației Adevărul și prezintă un presupus transcript al unei participări a guvernatorului la emisiunea TV 40 de întrebări cu Denise Rifai, interviu care în realitate nu a avut loc.

Postările folosesc în mod fraudulos imaginea guvernatorului BNR pentru a convinge publicul să investească bani pe un website care se promovează drept platformă de tranzacționare automatizată.

Potrivit proiectului de lege privind utilizarea responsabilă a tehnologiei, deepfake reprezintă orice conținut falsificat de tip imagine, audio și/sau video realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, astfel încât să creeze aparența că o persoană a spus sau a făcut lucruri pentru care nu și-a dat consimțământul și care, în realitate, nu au fost spuse sau făcute de acea persoană.

BNR reiterează că nu face recomandări și propuneri de investiții.

Comunicările oficiale ale Băncii Naționale a României în mediul online se realizează exclusiv prin website-ul bnr.ro și prin conturile instituției de pe rețelele sociale LinkedIn, X, Instagram, Bluesky și YouTube.

Reprezentanții instituției recomandă persoanelor care au interacționat cu astfel de materiale sau site-uri false să nu furnizeze date personale și să raporteze imediat situația autorităților competente.

Mai multe informații privind tentativele de fraudă în numele BNR pot fi consultate pe site-ul instituției, iar ghiduri de protecție în mediul online sunt disponibile pe platforma Directoratul Național de Securitate Cibernetică.

