791.450 de euro în trei ore! „White Glove” pentru o parte din Colecția Darius Vâlcov

Un total impresionant de 791.450 de euro și o rată de adjudecare de 100% – acesta este bilanțul „Licitației unei părți a Colecției Darius Vâlcov”, organizată de Casa de Licitații A10 by Artmark, marți, 17 februarie, la Palatul Cesianu-Racoviță.

Evenimentul, desfășurat pe parcursul a aproape trei ore, a adus în fața colecționarilor 34 de lucrări – picturi în ulei, acuarele, guașe, serigrafii și desene – toate adjudecate, într-un rezultat rar pe piața locală, echivalent cu un „White Glove”.

Grigorescu și Brauner, vedetele serii

Cele mai spectaculoase adjudecări i-au aparținut lui Nicolae Grigorescu, care își confirmă statutul de reper al pieței românești de artă:

„Car cu boi, pe cale de dimineață” – 170.000 € ,

, „Car cu boi, la asfințit” – 170.000 €.

Totodată, lucrările semnate de Nicolae Tonitza au obținut rezultate solide:

„Portretul Ecaterinei” (1918) – 76.000 € ,

, „Tătăroaice la Balcic” – 30.000 € ,

, „Peisaj în Franța” – 12.000 €.

Pictura „La relation” (1952), semnată de Victor Brauner, a fost adjudecată pentru 150.000 €, de trei ori peste prețul de pornire.

Moment istoric: Picasso, pentru prima dată în licitație în România

Un desen semnat de Pablo Picasso, „Scenă de coridă” (1959), a fost adjudecat pentru 28.000 €, pornind de la 8.000 €. Este pentru prima dată când o lucrare unicat Picasso (nu multiplu grafic) este scoasă la licitație în România.

Expoziție cu acces liber și turneu la Craiova

Toate operele au beneficiat de o expoziție prealabilă de aproape o lună la Galeriile Artmark, precum și de o prezentare itinerantă la Craiova, consolidând rolul pieței de artă ca spațiu de transparență și acces public.

Atmosfera din sala de la Palatul Cesianu-Racoviță a fost una intensă, cu competiție constantă între ofertele din sală și cele online.

Urmează o licitație aniversară Brâncuși

Următorul eveniment organizat de Artmark este Licitația de Artă Postbelică și Contemporană, cu caracter aniversar dedicat lui Constantin Brâncuși. O operă a sculptorului revine în licitațiile din România după aproape patru ani, chiar de Ziua Națională Constantin Brâncuși.

