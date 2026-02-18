3.3 C
Craiova
miercuri, 18 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitate791.450 de euro în trei ore! „White Glove” pentru o parte din Colecția Darius Vâlcov

791.450 de euro în trei ore! „White Glove” pentru o parte din Colecția Darius Vâlcov

De Mariana BUTNARIU
Car cu boi pe cale de dimineață, de Nicolae Grigorescu
Car cu boi pe cale de dimineață, de Nicolae Grigorescu

Un total impresionant de 791.450 de euro și o rată de adjudecare de 100% – acesta este bilanțul „Licitației unei părți a Colecției Darius Vâlcov”, organizată de Casa de Licitații A10 by Artmark, marți, 17 februarie, la Palatul Cesianu-Racoviță.

Evenimentul, desfășurat pe parcursul a aproape trei ore, a adus în fața colecționarilor 34 de lucrări – picturi în ulei, acuarele, guașe, serigrafii și desene – toate adjudecate, într-un rezultat rar pe piața locală, echivalent cu un „White Glove”.

Grigorescu și Brauner, vedetele serii

Cele mai spectaculoase adjudecări i-au aparținut lui Nicolae Grigorescu, care își confirmă statutul de reper al pieței românești de artă:

  • „Car cu boi, pe cale de dimineață” – 170.000 €,
  • „Car cu boi, la asfințit” – 170.000 €.

Totodată, lucrările semnate de Nicolae Tonitza au obținut rezultate solide:

  • „Portretul Ecaterinei” (1918) – 76.000 €,
  • „Tătăroaice la Balcic” – 30.000 €,
  • „Peisaj în Franța” – 12.000 €.

Pictura „La relation” (1952), semnată de Victor Brauner, a fost adjudecată pentru 150.000 €, de trei ori peste prețul de pornire.

Moment istoric: Picasso, pentru prima dată în licitație în România

Un desen semnat de Pablo Picasso, „Scenă de coridă” (1959), a fost adjudecat pentru 28.000 €, pornind de la 8.000 €. Este pentru prima dată când o lucrare unicat Picasso (nu multiplu grafic) este scoasă la licitație în România.

Expoziție cu acces liber și turneu la Craiova

Toate operele au beneficiat de o expoziție prealabilă de aproape o lună la Galeriile Artmark, precum și de o prezentare itinerantă la Craiova, consolidând rolul pieței de artă ca spațiu de transparență și acces public.

Atmosfera din sala de la Palatul Cesianu-Racoviță a fost una intensă, cu competiție constantă între ofertele din sală și cele online.

Urmează o licitație aniversară Brâncuși

Următorul eveniment organizat de Artmark este Licitația de Artă Postbelică și Contemporană, cu caracter aniversar dedicat lui Constantin Brâncuși. O operă a sculptorului revine în licitațiile din România după aproape patru ani, chiar de Ziua Națională Constantin Brâncuși.

Citește și: Haos pe aeroporturile din Capitală: zboruri anulate și redirecționate din cauza ninsorilor

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA