Haos pe aeroporturile din Capitală: zboruri anulate și redirecționate din cauza ninsorilor

Traficul aerian din București este grav afectat de ninsorile abundente și rafalele puternice de vânt. Atât Aeroportul Internațional Henri Coandă, cât și Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu (Băneasa) se confruntă cu anulări, redirecționări și întârzieri semnificative.

Zboruri anulate

Condițiile meteo severe au dus la anularea mai multor curse:

LOT 643/644 – Varșovia – București – Varșovia

– Varșovia – București – Varșovia TAROM RO 210 – Chișinău – București

– Chișinău – București TAROM RO 810 – Suceava – București

Aeronave redirecționate către alte aeroporturi

Mai multe curse au fost deviate pentru siguranța pasagerilor și echipajelor:

Ryanair 5262 (Dublin – București) ➝ Varna

(Dublin – București) ➝ Varna Wizz Air 3290 (Porto – București) ➝ Sofia

(Porto – București) ➝ Sofia HiSky 236 (Tel Aviv – București) ➝ Cluj

(Tel Aviv – București) ➝ Cluj Dan Air 508 (Dublin – București) ➝ Craiova

58 de utilaje intervin, dar viscolul persistă

Autoritățile aeroportuare anunță că 58 de utilaje specializate acționează permanent pentru degajarea pistelor, platformelor și căilor de rulare. Cu toate acestea, viscolul readuce rapid zăpada, îngreunând operațiunile la sol.

Întârzieri suplimentare din cauza degivrării

Pasagerii trebuie să se aștepte la întârzieri suplimentare, în special din cauza:

procedurilor obligatorii de degivrare a aeronavelor (efectuate după îmbarcare);

dificultăților întâmpinate de echipele de handling în condiții de viscol.

Recomandări pentru pasageri

Reprezentanții aeroporturilor din Capitală recomandă:

Sosirea la aeroport cu o marjă de timp mai mare decât de obicei;

Verificarea constantă a statusului zborurilor;

Contactarea companiei aeriene pentru informații actualizate.

Situația rămâne dinamică, iar reluarea normală a traficului aerian depinde de evoluția fenomenelor meteorologice.

(Foto: Meteo Plus)

