Haos pe aeroporturile din Capitală: zboruri anulate și redirecționate din cauza ninsorilor

Traficul aerian din București este grav afectat de ninsorile abundente și rafalele puternice de vânt. Atât Aeroportul Internațional Henri Coandă, cât și Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu (Băneasa) se confruntă cu anulări, redirecționări și întârzieri semnificative.
Zboruri anulate
Condițiile meteo severe au dus la anularea mai multor curse:
- LOT 643/644 – Varșovia – București – Varșovia
- TAROM RO 210 – Chișinău – București
- TAROM RO 810 – Suceava – București
Aeronave redirecționate către alte aeroporturi
Mai multe curse au fost deviate pentru siguranța pasagerilor și echipajelor:
- Ryanair 5262 (Dublin – București) ➝ Varna
- Wizz Air 3290 (Porto – București) ➝ Sofia
- HiSky 236 (Tel Aviv – București) ➝ Cluj
- Dan Air 508 (Dublin – București) ➝ Craiova
58 de utilaje intervin, dar viscolul persistă
Autoritățile aeroportuare anunță că 58 de utilaje specializate acționează permanent pentru degajarea pistelor, platformelor și căilor de rulare. Cu toate acestea, viscolul readuce rapid zăpada, îngreunând operațiunile la sol.
Întârzieri suplimentare din cauza degivrării
Pasagerii trebuie să se aștepte la întârzieri suplimentare, în special din cauza:
- procedurilor obligatorii de degivrare a aeronavelor (efectuate după îmbarcare);
- dificultăților întâmpinate de echipele de handling în condiții de viscol.
Recomandări pentru pasageri
Reprezentanții aeroporturilor din Capitală recomandă:
- Sosirea la aeroport cu o marjă de timp mai mare decât de obicei;
- Verificarea constantă a statusului zborurilor;
- Contactarea companiei aeriene pentru informații actualizate.
Situația rămâne dinamică, iar reluarea normală a traficului aerian depinde de evoluția fenomenelor meteorologice.
(Foto: Meteo Plus)
