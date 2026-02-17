(VIDEO) Nicușor Dan vorbește despre interesul național în relația cu SUA, NATO și UE

Președintele Nicușor Dan vorbește despre interesul național al României, în raport cu SUA, NATO și UE. Făcând referire la securitatea României, Nicuşor Dan spune că țara noastră e protejată și de NATO și de SUA, dar că avem nevoie de achiziții.

„Economicul începe să aibă o pondere tot mai mare în relațiile internaționale“

„Evident că sunt puse în discuți chestiuni care păreau stabile. Evident că economicul începe să aibă o pondere tot mai mare în relațiile înternaționale. Vorbim de întrepătrudere între securitate și economie. Noi trebuie să fim realiști față de acest context. Să ne păstrăm angajamentele internaționale pe trei piloni, UE, NATO și Statele Unite și în acest context să ne vedem interesul național. Noi avem un parteneriat strategic cu SUA și România e membră NATO”, a declarat președintele la Radio România, potrivit stiripesurse.ro.

„Suntem protejați, dar trebuie să facem niște achiziții de echipamente miliare“

„În cadrul NATO există o reașezare privind contribuția economică pentru ca aceasă securitate să fie realizată. UE a înțeles mesajul. Am avut angajamentul pe care toate țările NATO și l-au luat de a crește cheltuielile militare. NATO funcționează și oferă garanțiile de securitate României.

Suntem protejați, dar trebuie să facem niște achiziții de echipamente miliare. Europa a realizat lipsa ei de echipare și a demarat mai multe programe precum e SAFE. În următorii ani vor urma programe de înarmare care vor crește cheltuielile și vor duce la dezvoltarea statelor membre”, a mai spus Nicușor Dan.

