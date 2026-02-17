Vaticanul va folosi AI pentru a traduce liturghia de la Bazilica Sfântul Petru în 60 de limbi

Vaticanul va oferi traduceri live asistate de inteligență artificială (AI) ale liturghiei în 60 de limbi. Serviciul va permite credincioșilor să urmărească slujbele pe smartphone-urile lor și urmează să fie lansat săptămâna viitoare, în timpul principalelor celebrări de la Bazilica Sfântul Petru, care marchează al patrulea centenar al consacrării bisericii, transmite Euronews.

„Bazilica Sfântul Petru a primit, de secole, credincioși din toate națiunile și limbile”, a declarat cardinalul Mauro Gambetti, arhiepiscop al Bazilicii Sfântul Petru și vicar general al Vaticanului, într-un comunicat.

„Prin punerea la dispoziție a unui instrument care ajută mulți oameni să înțeleagă cuvintele liturghiei, dorim să servim misiunea care definește centrul Bisericii Catolice, universală prin însăși vocația sa”, a adăugat el.

Traducerea AI va funcționa prin cod QR

Traducerea AI va funcționa prin cod QR pe care participanții îl pot scana la intrările în Vatican. Aceștia vor avea apoi traduceri audio și text în timp real prin browserele lor web, fără a fi nevoie să descarce o aplicație.

Sistemul de traducere utilizează Lara, o inteligență artificială dezvoltată de compania de soluții lingvistice Translated, care colaborează cu Carnegie-AI LLC și profesorul Alexander Waibel, un pionier în traducerea vocală bazată pe inteligență artificială.

Întrebat dacă instrumentul de traducere AI poate halucina sau face erori, CEO-ul și cofondatorul Translated a spus că fiecare traducere conține erori, dar „Lara a făcut un pas semnificativ înainte în reducerea acestora”.

„Lara este concepută pentru acuratețe, mai degrabă decât pentru dorința de a mulțumi. Acest lucru limitează semnificativ halucinațiile. Lara utilizează, de asemenea, mai mult context decât tehnologiile anterioare, ceea ce îi permite să clarifice semnificația mult mai eficient”, a declarat el pentru Euronews.

„Vedem posibilitatea de a sparge barierele lingvistice în timp real“

Waibel este consilier științific în cadrul proiectului și a declarat că tehnologia este o demonstrație semnificativă a potențialului AI de a promova înțelegerea umană.

„Astăzi, vedem posibilitatea de a sparge barierele lingvistice în timp real, realizată într-unul dintre cele mai semnificative contexte imaginabile”, a spus el.

În timp ce Vaticanul pare să accepte inteșigența artificială, Papa Leo al XIV-lea a declarat în mai că AI reprezintă o provocare pentru apărarea „demnității umane, justiției și muncii”.

