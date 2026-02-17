În 2026, schimbarea la ora de vară are loc mai devreme

Schimbarea la ora de vară are loc, în 2026, mai devreme decât în anul precedent. Data este deja stabilită oficial, iar efectele nu se limitează doar la mutarea limbilor ceasului, ci se resimt și în ritmul zilnic, programul de muncă și cel de studiu.

România va trece la ora de vară în noaptea de 28 spre 29 martie 2026. La ora 03:00, ceasurile vor fi date înainte la 04:00, ceea ce înseamnă că vom dormi cu o oră mai puțin.

Ora de vară începe în ultima duminică din martie

În 2025, trecerea la ora de vară a avut loc în noaptea de 29 spre 30 martie. Diferența de o zi nu ține de vreo decizie specială, ci de regula aplicată în toate statele membre ale Uniunea Europeană: ora de vară începe în ultima duminică din martie, iar ora de iarnă revine în ultima duminică din octombrie.De ce schimbarea este mai devreme decât în 2025

Pentru că poziția ultimei duminici diferă de la un an la altul, în 2026 aceasta cade pe 29 martie, ceea ce explică schimbarea mai timpurie.

Pe 20 martie 2026 are loc echinocțiul de primăvară

Înainte de trecerea la ora de vară, pe 20 martie 2026 are loc echinocțiul de primăvară, momentul care marchează începutul primăverii astronomice în emisfera nordică. În această zi, durata zilei este aproape egală cu cea a nopții.

Din punct de vedere astronomic, Soarele se află deasupra ecuatorului și traversează ecuatorul ceresc din emisfera sudică în cea nordică, poziție cunoscută drept „punctul vernal”.

Tot atunci, Soarele răsare aproape exact în est și apune în vest. După această dată, zilele continuă să se lungească până la solstițiul de vară, din jurul datei de 21 iunie, când este înregistrată cea mai lungă zi din an.

Trecerea la ora de vară influențează ritmul circadian

Specialiștii avertizează că trecerea la ora de vară influențează ritmul circadian, cunoscut drept „ceasul biologic”. În primele zile pot apărea probleme de somn, oboseală, dificultăți de concentrare sau o scădere temporară a randamentului.

De regulă, organismul se adaptează relativ rapid, însă este recomandată ajustarea treptată a orei de culcare înainte de schimbare și acordarea unei atenții sporite odihnei.

