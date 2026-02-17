Atac armat în SUA: Trei morți la un meci de hochei pentru tineri 

Un incident armat în timpul unui meci de hochei pentru tineri din Rhode Island s-a soldat cu trei morți, inclusiv atacatorul, și alți trei răniți grav, spitalizați luni seara, au declarat autoritățile citate de AP.

Șefa poliției din Pawtucket, Tina Goncalves, a declarat reporterilor că cineva a contribuit la încheierea rapidă a scenei violente de luni după-amiază, intervenind și încercând să-l imobilizeze pe atacator, care se afla la arena pentru a urmări meciul de hochei al unui membru al familiei. Atacatorul a murit din cauza unei răni aparent auto-provocate cu arma, a spus ea, menționând că autoritățile încă investighează cazul, potrivit AP News.

„Se pare că acesta a fost un eveniment țintit, că ar putea fi vorba de o dispută familială”, a spus ea.

Goncalves l-a identificat pe atacator ca fiind Robert Dorgan, despre care a spus că era cunoscut și sub numele de Roberta Esposito și că s-a născut în 1969.

Two people were killed and three others critically injured in a shooting at a high school hockey game in Pawtucket, Rhode Island on Monday, according to police. pic.twitter.com/2eBjtrZqtd — The Premium 24 (@AmericanZebra24) February 17, 2026

Șefa poliției nu a furnizat detalii suplimentare despre atacator sau victime

Șefa poliției nu a furnizat detalii suplimentare despre atacator sau victime, cu excepția faptului că a spus că se pare că ambele victime care au murit erau adulți.

Ea a spus că anchetatorii încearcă să reconstituie ceea ce s-a întâmplat și au vorbit cu zeci de martori care se aflau în interiorul Dennis M. Lynch Arena din Pawtucket, la câțiva kilometri de Providence. De asemenea, au analizat înregistrările video ale meciului de hochei. Imaginile neconfirmate care circulă pe rețelele de socializare arată jucătorii aruncându-se la pământ pentru a se adăposti și fanii fugind de pe locurile lor după ce s-au auzit zgomote puternice.

În afara arenei, familii îndurerate și jucători de hochei din liceu, încă în uniformă, au fost văzuți îmbrățișându-se înainte de a urca în autobuz pentru a părăsi zona.

Rhode Island a fost zguduit de o tragedie provocată de violența armelor la Universitatea Brown

Împușcăturile de luni au avut loc la aproape două luni după ce Rhode Island a fost zguduit de o tragedie provocată de violența armelor la Universitatea Brown, unde un bărbat înarmat a ucis doi studenți și a rănit alți nouă. Acel atacator a continuat să împuște mortal și un profesor de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts. Autoritățile l-au găsit mai târziu pe Claudio Neves Valente, în vârstă de 48 de ani, mort din cauza unei răni auto-provocate prin împușcare într-un depozit din New Hampshire.

Citeşte şi: O senatoare americană influentă spune că raportul SUA privind alegerile din România „este eronat şi partizan”