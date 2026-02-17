Cinci tineri au murit în podul unui bloc cuprins de incendiu, în Spania

Cinci tineri și-au pierdut viața, iar alte patru persoane au fost rănite în urma unui incendiu izbucnit luni seară într-un bloc de locuințe cu cinci etaje din municipiul Manlleu, situat în apropiere de Barcelona.

Incendiul a izbucnit în podul blocului, folosit ca spaţiu de depozitare. Din motive încă necunoscute, persoanele care se aflau în interior nu au reușit să iasă.

Alarma a fost dată luni seară în jurul orei 21.10. Cauzele incendiului rămân necunoscute. Patru dintre victime se aflau în încăperea în care a izbucnit focul și nu au putut ieși din motive încă neclare. O altă persoană a fost găsită în capul scărilor, în stop cardiorespirator în urma inhalării de fum, și nu a putut fi resuscitată. Cele patru persoane rănite au suferit leziuni ușoare și nu au necesitat internare.

13 echipaje de pompieri au intervenit, după ce mai mulți locatari au sunat la 112, semnalând fum dens pe casa scării. Incendiul a fost stins la ora 21.41.

Primarul orașului, care are aproximativ 21.000 de locuitori și este situat la circa 60 km nord de Barcelona, a decretat trei zile de doliu oficial. Drapelele vor fi coborâte în bernă şi va fi ținut un moment de reculegere în fața primăriei.

Potrivit Protecției Civile, trei familii au fost relocate temporar la hotel. Ceilalți locatari s-au putut întoarce în apartamentele lor după stingerea incendiului.

