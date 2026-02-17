Cadavrul băieţelului de 4 ani care s-a înecat după ce s-a rupt gheața sub sanie, găsit după aproape o lună

După aproape o lună de căutări, pompierii au descoperit cadavrul băieţelul de 4 ani căzut în Someșul Mic după ce gheața s-a rupt sub sania pe care se afla împreună cu un verișor.

Pompierii descoperit cadavrul lui Sebastian, băieţelul înghiţit de apele Şomeşului Mic pe 23 ianuarie. Corpul neînsuflețit a fost scos din apă de către echipajele prezente la fața locului, în zona localității Bunești, anunţă autorităţile.

În sprijinul echipelor de salvare au venit și voluntari din mai multe zone ale țării, impresionați de drama familiei.

Cum s-a produs tragedia

În urmă cu patru săptămâni, băiatul de 4 ani și verișorul său de 5 ani se jucau pe marginea râului, dar gheața s-a spart și au ajuns în apă.

Verișorul a fost salvat de un vecin de 17 ani. Despre copilul de 4 ani nu s-a stiut la început că a căzut și el în apă.

„Din primele informaţii, doi minori, cu vârste de 4, respectiv 5 ani, s-ar fi dat pe un derdeluş de pe malul râului, moment în care ar fi căzut în apă. Un minor de 9 ani, care ar fi observat momentul în care cei doi copii ar fi fost luaţi de apă, s-ar fi deplasat imediat în apropierea primelor locuinţe din zonă, unde ar fi alertat persoanele aflate acolo pentru a interveni.

Astfel, un tânăr de 17 ani a reuşit să-l scoată din apă pe minorul de 5 ani. Minorul a fost preluat de un echipaj medical şi transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor de specialitate“, informa atunci IPJ Cluj.

Ce spun autorităţile

Astăzi, 17 februarie a.c., în jurul orei 11.20, în contextul căutărilor efectuate în vederea identificării minorului dispărut în data de 23 ianuarie a.c., alături de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean, Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj, respectiv Grupării Mobile de Jandarmi Cluj-Napoca, a fost găsit de către pompieri trupul unui minor ce ar putea corespunde semnalmentelor persoanei dispărute.

Corpul neînsuflețit a fost scos din apă de către echipajele prezente la fața locului, în zona localității Bunești. În continuare, polițiștii desfășoară activități specifice de cercetare.

