Adolescent aflat la volan, oprit cu focuri de armă de polițiști

De Daniela Moise

Un adolescent de 16 ani aflat la volanul unei mașini a fost oprit cu focuri de armă de oamenii legii, după ce a refuzat să tragă pe dreapta.

Polițiștii rutieri au vrut să îl oprească pe șoferul unei mașini care circula pe raza comunei ialomițene Bărbulești.

Pentru că cel aflat la volan nu a vrut să tragă pe dreapta, oamenii legii au plecat după el. L-au urmărit, iar după 2 km au tras două focuri de avertisment în plan vertical. Într-un final, oamenii legii au reușit să oprească autoturismul și au descoperit că la volan era un adolescent de 16 ani, fără permis de conducere.

Băiatul a fost testat pentru alcool, rezultatul fiind negativ. Apoi a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice, pentru că polițiștii vor să vadă dacă a consumat sau nu substanțe interzise.

Adolescentul a fost reținut pentru 24 de ore și s-a ales cu dosar penal pentru conducere fără permis și furt în scop de folosință.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

