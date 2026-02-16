Bărbat arestat preventiv după ce l-a omorât în bătaie pe fiul de 3 ani al concubinei sale

Un bărbat de 25 de ani a fost arestat preventiv după ce l-a omorât în bătaie pe fiul de trei ani al partenerei sale. El l-a lovit pe copil cu pumnii şi picioarele pe tot corpul, l-a muşcat şi l-a ţinut cu capul sub un jet de apă rece la chiuvetă, iar apoi l-a scos dezbrăcat în curte. Anchetatorii au stabilit că bărbatul i-a provocat copilului o fractură la nivel cervical, iar apoi l-a dus în casă, l-a aşezat pe pat şi l-a învelit. Mama copilului, o tânără 23 de ani, însărcinată, a fost şi ea reţinută pentru că a asistat la aceste agresiuni şi nu a făcut nimic pentru a-l salva pe băieţel.

Polițiștii i-au reținut pe mama copilului, partenerul ei și pe tatăl partenerului, care locuiește în aceeași casă cu ei. O soră a iubitului femeii este în arest la domiciliu pentru pruncucidere, după ce și-ar fi ucis bebelușul la naștere.

Și mai tulburător este faptul că autorii ar fi încercat să ascundă ce s-a întâmplat. Surse din cadrul anchetei spun că ar fi intenționat să îl îngroape în curtea casei pe copilul ucis.

Concubinul mamei copilului este cercetat pentru violenţă în familie, modalitate agravantă a infracţiunii de omor calificat, săvârşit prin cruzimi şi profitând de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei vătămate, din cauza vârstei.

Bărbatul, beat fiind, l-a lovit pe copil cu pumnii și picioarele

Anchetatorii au stabilit că, în 12 februarie, într-o locuinţă din satul Turda, comuna Mihai Bravu, bărbatul a decis să îl pedepsească pe fiul partenerei sale „pe fondul stării de ebrietate şi al unei puternice stări de tensiune psihologică în contextul comportamentului firesc al unui copil cu vârsta de 3 ani, dar neagreat de inculpat”.

Astfel, bărbatul l-a ţinut pe copil timp de câteva ore cu mâinile ridicate „la colţul ruşinii”, l-a lovit cu palmele, pumnii şi picioarele pe tot corpul, inclusiv în cap şi la faţă.

Procurorii au afirmat că bărbatul „l-a muşcat din anumite zone ale corpului, l-a dezbrăcat de haine, l-a plasat cu capul sub jet de apă rece la chiuveta din bucătăria locuinţei, l-a scos dezbrăcat în curte, acţiunile sale culminând cu aşa-zisa îmbăiere a copilului, în cadrul căreia suspectul a introdus forţat capul victimei în apă iar, la a doua acţiune de acest gen, urmare a unei mişcări de flexie forţată, a produs o fractură vertebro-medulară de la nivel cervical”.

Femeia a fost și ea reținută pentru că nu şi-a ocrotit copilul

Anchetatorii au mai stabilit că bărbatul a dus copilul într-o altă încăpere, l-a aşezat pe pat şi l-a învelit, după care a mers într-o altă cameră a locuinţei.

Mama copilului este cercetată pentru lăsare fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate.

„În seara zilei de 12.02.2026, deşi a fost prezentă pe timpul agresiunii exercitate de concubinul acesteia asupra propriului ei copil, minorul M.D. în vârstă de 3 ani, în condiţiile în care se afla în posesia unui telefon mobil, aceasta a omis să alerteze autorităţile asupra stării de pericol în care se afla victima minoră (pericol care viza însăşi viaţa acesteia) şi, totodată, a omis să-i acorde ajutorul necesar după încetarea agresiunii”, au arătat procurorii.

