Ministrul Energiei: România va deveni „o țară independentă energetic” până în 2028

România devine independentă energetic! Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că până în 2028 țara noastră va produce întreaga energie necesară și va exporta surplusul.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune, într-un interviu la Digi24, că până în 2028 România își va produce singură energia de care are nevoie, iar surplusul îl va exporta. Rezultatul se va vedea la prețul facturilor românilor, care ar urma fie sub media UE, potrivit ministrului.

Întrebat cum explică paradoxul că, deși România are resurse de energie, românii plătesc prețuri mari la facturi, ministrul Bogdan Ivan a răspuns:

„România a scos în ultimii 15 ani 7000 de megawați producție energie electrică în bandă, a instalat, a dus aproape toți banii europeni înspre panouri solare, fără să vină și cu capacități de stocare și astfel avem un deficit de circa 1200-1500 de megawați în fiecare zi, pe care îi importăm și automat avem un preț pe care îl vedem astăzi”, a răspuns Bogdan Ivan, la Digi24.

Au fost adoptate trei măsuri pentru remedieri

Pentru remediere, el spune că au fost adoptate trei măsuri: modificări la ANRE pentru a limita „specula pe care o făceau unii din tradingul” de energie, redirecționarea noilor finanțări către stocare pentru echilibrarea sistemului energetic.

„Și 3: m-am ocupat în mod direct cu rapoarte de proiect săptămânal din partea responsabililor cu proiecte mari de investiții, de la Mintia până la Iernut, pentru a veni cu noi capacități de producție a energiei electrice și noi capacități de stocare”, a spus Bogdan Ivan.

„România va deveni o țară independentă energetic”

Ministrul Energiei susține că până în anul 2028 România va deveni o țară independentă energetic.

„Sunt foarte clare. Eu, după analiza cu specialiștii din mediul privat și din universități, am ajuns la un orizont de timp rezonabil ca în 3 ani, față de luna iulie a lui 2025, adică în 2028, România să se transforme din importator net de energie într-o țară independentă din punct de vedere energetic, adică cea care își produce energia de care are nevoie, iar excedentul să îl exporte”, a spus acesta.

Întrebat ce înseamnă pentru cetățean, pentru consumator, faptul că România va fi independentă energetic, Bogdan Ivan a răspuns: „Înseamnă că noi vom ajunge, și asta este a doua țintă pe lângă independența energetică, ca prețul final la consumatorul final să fie sub media Uniunii Europene”, a răspuns ministrul Energiei.

Citeşte şi: Ministrul Apărării, întrevederi cu reprezentanți ai industriei europene de apărare, la Munchen



