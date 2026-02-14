Ministrul Apărării, întrevederi cu reprezentanți ai industriei europene de apărare, la Munchen

În marja Conferinței de Securitate de la Munchen, ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a avut vineri o serie de întrevederi cu reprezentanți de nivel înalt ai industriei europene de apărare, ai sectorului tehnologic și ai unor organizații de analiză strategică.

Potrivit unui comunicat al MApN, Discuțiile au vizat oportunitățile de extindere a cooperării industriale, stimularea investițiilor în România, dezvoltarea de parteneriate pe termen lung și facilitarea transferului de tehnologie, în concordanță cu obiectivele de modernizare a forțelor armate și de consolidare a bazei industriale și tehnologice de apărare la nivel european, Potrivit unui comunicat al MApN.

În cadrul întrevederilor cu Gerd Chrzanowski, CEO Schwarz Group, Thomas Saueressig, member of the Executive Board of SAP SE, Eric Beranger, CEO MBDA, și Michael Schoellhorn, CEO Airbus Defence and Space, au fost analizate perspectivele de cooperare în domenii precum producția de echipamente și sisteme de apărare, digitalizarea proceselor din industria de profil, reziliența lanțurilor de aprovizionare și dezvoltarea de capabilități tehnologice avansate, potrivit Agerpres.

România își asumă un rol activ în arhitectura de securitate euroatlantică

Oficialul român a subliniat faptul că România își asumă un rol activ în arhitectura de securitate euroatlantică, fiind nu doar un beneficiar, ci și un furnizor de securitate în regiune. În acest sens, dezvoltarea unei industrii naționale de apărare competitive, interoperabile și integrate în ecosistemul european reprezintă o prioritate strategică.

De asemenea, a fost evidențiat interesul părții române pentru atragerea de investiții directe, realizarea de proiecte comune de producție și mentenanță pe teritoriul național, precum și pentru crearea de parteneriate care să contribuie la creșterea gradului de autonomie strategică și la consolidarea capacităților industriale europene.

România este un partener de încredere, predictibil

România este un partener de încredere, predictibil și angajat în dezvoltarea unor proiecte industriale sustenabile, care să sprijine atât securitatea națională, cât și consolidarea Pilonului European al NATO și a dimensiunii de apărare a Uniunii Europene, arată sursa citată.

În întâlnirile cu oficiali seniori ai Atlantic Council și The Cohen Group au fost analizate evoluțiile de securitate regională, consolidarea relației transatlantice, rolul NATO și al Uniunii Europene, precum și perspectivele sprijinului pentru Ucraina și ale investițiilor în domeniul apărării.

Citeşte şi: Maia Sandu, discuții cu Marco Rubio și Mark Rutte la Conferința de Securitate de la Munchen